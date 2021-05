Pedro: “Peccato non avere raggiunto la finale. Orgoglioso di questa squadra” – FOTO

E’ stata una buona partita quella di Pedro nella serata di ieri che però non ha portato all’esito sperato. La Roma esce in semifinale col Manchester ed è fuori dall’Europa League. Queste le parole dello spagnolo affidate a un post su Twitter:

“Peccato non avere raggiunto la finale. Abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere l’obiettivo ma non abbiamo avuto fortuna. Orgoglioso di questa squadra. Sempre Forza Roma!”.