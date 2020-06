Pedro non scenderà in campo dal 1′ nel match tra Aston Villa e Chelsea. Il tecnico dei Blues, Frank Lampard, ha lasciato in panchina lo spagnolo per il match di Premier League. Si tratta della prima partita per il Chelsea nel campionato inglese dopo il lockdown. L’attaccante ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto ed è uno dei nomi caldi per il prossimo calciomercato della Roma. Pedro sarà libero dopo il 30 giugno.