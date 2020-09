Pedro: “L’obiettivo non è il quarto posto. Si deve vincere tutto”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Pedro Rodríguez ha effettuato la conferenza stampa di presentazione nella giornata di ieri accompagnato dal Ceo Guido Fienga. Ecco uno stralcio delle sue parole: “In questo sistema di gioco il mio ruolo migliore può essere alle spalle della punta, che possono occupare anche in tanti altri. Anche io mi trovo bene lì, posso fare inserimenti in area e creare spazi. Mi adatterò e giocherò dove il mister riterrà opportuno. Voglio aiutare la squadra e farò così nella mia carriera alla Roma. Ho affrontato la Roma all’Olimpico con il Chelsea ed era molto forte. L’obiettivo? Vincere. Io quando scendo in campo lo faccio per vincere. Quando pareggio o esco sconfitto, anche in allenamento, sono arrabbiato. Dobbiamo ambire sempre al massimo: vincere campionato, Europa League e tutte le altre competizioni. Questo è l’obiettivo mio e di tutti. Non è semplice, ma l’asticella deve essere a questo livello. Se si inizia la stagione dicendo che l’obiettivo è il quarto posto, poi si finisce per arrivare al settimo o all’ottavo. Vincere per arrivare più in alto possibile, i conti poi si faranno alla fine. La Roma, per club, tradizione e rosa, può ambire tranquillamente alla prossima Champions League”.