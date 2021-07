Pedro, l’ingaggio pesa. La Roma deve venderlo per cercare un’altra punta

La Gazzetta dello Sport – Si può essere uno dei calciatori più vincenti del mondo e nel contempo costretto a essere considerato un esubero. La Roma non vede l’ora di piazzare altrove Pedro, liberando un altro posto in attacco per far prendere vento ai sogni. Un anno fa lo spagnolo arrivava svincolato dal Chelsea, fortemente voluto da Fonseca, portando alla Roma il profumo delle vittorie. L’inizio sembrava sancire una sorta di terza vita, poi da novembre il declino, gli infortuni e le incomprensioni con l’allenatore che l’aveva voluto. Morale: Pedro ha chiuso la stagione con 39 presenze e 6 gol, rendendo alla fine il suo triennale da 3 milioni a stagione troppo pesante. Ora si ritrova a essere un “esodato” di lusso. Se Pinto riuscirà a piazzare Pedro, anche dandogli la lista gratuita (i Friedkin non vogliono pagare buonuscite), dopo aver già piazzato Under e Kluivert. si potrà inseguire un altro attaccante, e i primi nomi della lista sono Kostic dell’Entraicht, Azmoun dello Zenit e Yaremchuk del Gent.