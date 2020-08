Pedro in campo già ad ottobre

Non è stato ancora presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Roma eppure lo staff medico sta facendo tutto il possibile per rimettere in campo Pedro. Il controllo alla spalla ha evidenziato che l’operazione fatta dopo l’infortunio ha interessato la zona acromion-clavicolare, e non la lussazione. Una notizia positiva che consente di accorciare i tempi di recupero: lo spagnolo sarà disponibile i primi giorni d’ottobre. Ora sono previsti 10 giorni di fisioterapia seguiti poi dalle visite mediche ufficiali.