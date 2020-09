Pedro il vincente: “Roma, seguimi”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ambizione e mentalità. Sembra un maestro prima che un calciatore. Pedro Rodríguez nella giornata di ieri ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione accompagnato dal Ceo Guido Fienga. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Siamo una squadra buona, con giovani e con un progetto a medio e lungo termine. Ci sono Edin e Miki, motivi per cui ho scelto di venire a Roma: per aiutare a creare una mentalità vincente. Tornare a fare la Champions è uno degli obiettivi e poi costruire una squadra più forte. Ho affrontato la Roma all’Olimpico con il Chelsea ed era molto forte. Ora c’è un giusto mix di esperienza e gioventù, l’obiettivo è di creare una squadra vincente per raggiungere gli obiettivi dei tifosi, ma anche i nostri. La sfida con la Juve? Quando si affronta una squadra forte la responsabilità è alta, ma anche l’esigenza personale. Dobbiamo scendere per vincere ogni singola gara di campionato e di Europa League. Andare avanti e giocarsela con tutte. E’ un avversario difficile da battere, ma tutti vogliono vincere e gli stimoli sono particolari. Ora si tratta di tradurle e di metterle in campo domenica sera“.