Pedro, il sole dopo l’eclissi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Pedro aveva fatto sognare i tifosi in estate. Il suo avvio di stagione è stato scoppiettante: 4 gol e 4 assist col primo gol proprio contro l’Udinese. Titolare per 10 partite, poi un cartellino rosso ingiusto che ha fatto infuriare Fonseca e che è stata una sorta di maledizione per il giocatore. Da allora è finito in un cono d’ombra dal quale non è mai uscito. E’ poi partito dalla panchina contro il Torino, sostituito dopo prove incolori contro Atalanta e Cagliari. Il suo ultimo gol risale contro la Fiorentina il primo di novembre.

Leggi anche: Dzeko o Mayoral: una scelta che scotta

In Europa League si è ripetuto il giovedì successivo col Cluj. Una lesione al flessore l’ha fermato a fine 2020 ed è rientrato nel derby. Poi titolare in Coppa contro lo Spezia prima di fermarsi ancora. Questa volta lo stop per un fastidio al gemello destro. Tra oggi e domani tornerà in gruppo e domenica andrà in panchina. La strada, ora, sembra in salita visto che la concorrenza è aumentata. In quel ruolo sono cresciute le quotazione di Pellegrini ed ora è arrivato El Shaarawy.