Pedro e i suoi fratelli, un campione e tanti giovani leoni. Assalto all’Europa

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – C’è un giocatore ora a disposizione della Roma che sa come si fa. Pedro nella sua carriera ha vinto semplicemente tutto e può rappresentare la luce da seguire per il cammino in Europa League dei giallorossi. L’impatto che ha avuto in queste prime partite nella Capitale è stato sorprendente. Domani a Berna Fonseca si affiderà proprio a lui per tracciare la strada giusta, sperando che nel frattempo riesca a far crescere i suoi fratellini, tutti coloro che ancora non hanno nemmeno giocato una competizione europea (Kumbulla, Villar e Ibanez). In Svizzera, il portoghese dovrebbe dare spazio e a diverse seconde linee. In difesa Ibanez e Kumbulla giocheranno in difesa, considerando le assenze di Smalling e Mancini. Villar potrebbe far rifiatare Veretout, mentre Carles Perez, entrato molto bene contro il Benevento, può trovare posto in attacco. Ci dovrebbe essere, inoltre, l’avvicendamento tra i pali, con Pau Lopez dal primo minuto.