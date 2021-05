Paulo, saluti con il brivido: “Abbiamo rischiato troppo”

Il Messaggero (S.Carina) – L’uscita di scena di Fonseca è quella attesa. Un punto, la qualificazione alla Conference League ripresa per i capelli e le solite belle parole nel post-gara: “Il primo tempo non abbiamo giocato, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo pensato che lo Spezia, essendo salvo, non avesse la voglia di vincere. Nella ripresa è cambiato tutto, abbiamo segnato due reti e siamo riusciti ad ottenere l’obiettivo minimo stagionale. E’ stato un grande piacere allenare la Roma, sono cresciuto molto“.

Leggi anche: Mkhitaryan è nel futuro: “Pensiamo a migliorare”

Settimana, quella appena iniziata, che vedrà il general manager Tiago Pinto incontrare diversi agenti. Tra questi ci sarà Lucci, che dovrà definire le situazioni di Dzeko e Florenzi. Atteso anche Vigorelli, che dovrà stabilire il futuro di Santon: il laterale è richiesto dal Basaksehir. Inoltre si parlerà anche di Darboe, ma nessuna delle due parti ha fretta: c’è voglia di proseguire insieme e per farlo bisognerà rivedere il contratto del ragazzo, adeguandolo ai parametri della prima squadra. Atteso anche Raiola, con Mkhitaryan che deve rendere nota la sua volontà entro il 31 maggio, data entro la quale può svincolarsi, altrimenti il rinnovo sarà automatico.