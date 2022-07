Paulo Dybala è atterrato in Portogallo: sarà il nuovo numero 10 della Roma – FOTO

Paulo Dybala è atterrato in Portogallo. L’argentino è arrivato Faro, si recherà in una clinica privata vicino ad Albufeira per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi la firma sul contratto con la Roma. Sarà il nuovo numero 10 dei giallorossi. Lo riporta Jacopo Aliprandi su Twitter.

🔴✈️ Paulo #Dybala è appena atterrato a Faro. Adesso le visite mediche in una clinica privata vicino Albufeira, poi nel resort della #ASRoma per firmare il contratto! Poi vestirà la maglia numero 10, quella che Tiago Pinto ieri gli ha consegnato.#ASRoma @CorSport @ReteSport pic.twitter.com/6wr6IcJTJz — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 18, 2022