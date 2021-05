Paul Stewart: “Mourinho esonerato dal Tottenham a causa dei soldi che avrebbero dovuto pagare se avesse vinto un trofeo”

L’ex calciatore Paul Stewart, con un passato al Tottenham dal 1988 al 1992, ha rivelato i motivi per cui gli Spurs avrebbero esonerato José Mourinho. Secondo quanto riporta Stewart, il tecnico portoghese, che al termine della stagione sarà alla guida della Roma, sarebbe stato allontanato dal suo incarico per motivi finanziari. Queste le sue parole, a FootballFanCast:

“Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni e non so perché abbiano assunto José solo per licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa. Sembrava ridicolo, ma da quello che mi è stato detto era a causa dei soldi e di quanto avrebbero dovuto pagarlo se avesse portato gli Spurs tra i primi quattro o vinto un trofeo“.