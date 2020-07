Pau Lopez, profumo d’addio

Corriere dello Sport (R. Maida) – Via Pau Lopez, dentro un altro portiere. Il progetto della Roma è abbastanza lineare, nell’ottica di un abbassamento dei costi di gestione e di un aumento dei ricavi attraverso le plusvalenze. Ciò che vale per Dzeko, in piccolo, vale anche per Pau Lopez, che a differenza del capitano è anche considerato più sostituibile in termini di qualità. Essendo stato pagato molto un anno fa, 23,5 milioni più la seconda metà dell’attaccante Sanabria, andrà via solo davanti a un’offerta che la società giudica conveniente, intorno ai 30 milioni. Il procuratore ha avuto il mandato da parte dei dirigenti di sondare il mercato, soprattutto in Inghilterra e in Spagna, per valutare eventuali ammiccamenti. Baldini sta cercando possibili sostituti in Premier, ma in Italia un candidato è Gollini. Non interessa Ospina del Napoli.