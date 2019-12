Pau Lopez nella Top 11 della Serie A di Wyscout

Wyscout, la piattaforma digitale fornitrice di dati statistici riguardanti le prestazioni di giocatori e squadre di calcio, ha stilato un 11 ideale della Serie A. In porta viene schierato proprio Pau Lopez, giunto in estate dal Real Betis, che finora ha dato prova delle sue grandi qualità. Il modulo della formazione è un 4-4-2: Faraoni del Verona, Bonucci della Juventus, de Vrij dell’Inter e Ansaldi del Torino, dietro al centrocampo formato da Kulusesevki del Parma, Papu Gomez dell’Atalanta, Luis Alberto della Lazio e Sansone del Bologna. In attacco le uniche due punte Ronaldo della Juventus e Immobile della Lazio.