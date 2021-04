Pau Lopez nella squadra della settimana dell’Europa League – FOTO

Il rigore parato e una serie di interventi salva-partita. Pau Lopez si è preso la palma di migliore in campo e un posto nella squadra della settimana dell’Europa League. Il portiere, infatti, compare nella top 11 che la UEFA ha postato sul proprio profilo Twitter. E’ l’unico giocatore della Roma, mentre per l’Ajax compare Tadic che, anche se ha sbagliato dagli 11 metri, ha giocato una bella partita condita dall’assist per il gol di Klaassen.