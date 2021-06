Corriere dello Sport (R. Maida) – Tiago Pinto apre le trattative per una doppia cessione che per la Roma sarebbe vitale. Lo fa con il Marsiglia, e i due giocatori da cedere sono Pau Lopez e Under. Il portiere sarebbe ceduto in prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni legato a determinate presenze da raggiungere. L’attaccante invece potrebbe essere ceduto sui 10 milioni con un assegno postdatato (prestito con obbligo di riscatto nel 2022).