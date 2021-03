Pastore, aspetta un’altra chance e programma l’addio ai giallorossi

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sono trascorsi 294 giorni dall’ultima volta che Pastore ha giocato con la maglia della Roma, nove mesi dove ha visto i compagni scendere in campo senza poter far nulla. Era il 28 giugno del 2020, i giallorossi giocavano al San Siro contro il Milan. Il flaco si sta allenando bene e con professionalità e spera di ritagliarsi uno spazio in questo finale di stagione. Con le valigie pronte, perché a Trigoria vogliono liberarsi di un ingaggio troppo pesante. L’agente si sta muovendo e ha rintracciato interesse negli Stati Uniti e nel Qatar ma finora nulla di concreto.