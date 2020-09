Pasticcio Diawara: Roma verso lo 0-3

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – A Roma gira una battuta: nemmeno Lotito avrebbe potuto preparare una “prima” così avvelenata a Dan e Ryan Friedkin. Già, perché il deludente 0-0 di Verona oggi sarà trasformato in 0-3 a tavolino dal giudice sportivo. Le carte parlano chiaro: “l’utilizzo in un gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia sportiva“. Quel giocatore, in Verona-Roma, è stato Amadou Diawara. Nel campionato scorso il centrocampista era iscritto nella lista degli under 22, dove ogni squadra può mettere un numero di giocatori illimitato, ma ha compiuto 23 anni il 17 luglio e in questa stagione doveva essere inserito tra gli Over, che ha un massimo di 25 slot. La Roma non lo ha fatto e ora dovrà pagare le stesse conseguenze del Sassuolo nella partita del 28 agosto 2016, contro il Pescara, nella quale la squadra emiliana schierò Antonino Ragusa, appena arrivato dal Cesena. La Roma proverà a fare ricorso, basandosi sulla propria buonafede: nella lista provvisoria della Lega, in attesa della chiusura del calciomercato, il club giallorosso ha inserito meno Over del consentito tenendo posti liberi per eventuali nuovi arrivi. Sarebbe soltanto una dimenticanza, insomma, non una “furbata” per guadagnare più calciatori disponibili. Le possibilità del ricorso giallorosso, secondo gli esperti, sono nulle, ma la Roma ci proverà lo stesso. Chissà cosa ne pensano Dan e Ryan Friedkin. Chi li conosce assicura che ci saranno pesanti conseguenze in società. E che il factotum Ralf Raganick può tornare di moda.