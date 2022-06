Partenza soft per la Roma: Mourinho contro due neopromosse nelle prime 4 giornate

La Repubblica (G. Cardone-A. Di Carlo) – Salernitana alla prima, Juventus alla terza, prima di incontrarsi alla 13sima (6 novembre) e alla 27sima (19 marzo) per i tanto attesi derby capitolini, si chiude infine con lo Spezia: ecco cosa attende la Roma nel prossimo campionato.

È andato in scena ieri alle ore 12 il sorteggio integrale del calendario della nuova Serie A, con la stagione 2022-23 che avrà inizio nel week end del 13-14 agosto. Confermato il calendario asimmetrico, che seguirà un intervallo prestabilito per tutte: infatti una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Il sorteggio ha poi avuto un occhio di riguardo per le squadre impegnate nelle coppe, che non si sfideranno nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di impegni europei.

Può sorridere la Roma di José Mourinho, che inizierà il suo cammino all’Arechi di Salerno, dove lo scorso anno passeggiò, rifilando un sonoro poker ai campani. Due le neopromosse nelle prime giornate (Cremonese alla seconda e Monza alla quarta) mentre il primo big match arriverà alla terza, la sfida d’alta classifica con la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium.

Calendario che prosegue senza sussulti fino all’ottava giornata, quando lo Special One tornerà a San Siro per sfidare l’Inter dell’ex Mkhitaryan. Il Napoli all’undicesima, poco prima del derby in programma due giornate dopo. Sarà invece la sfida casalinga con il Torino l’ultimo match prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

La sfida con il Milan arriverà alla 17sima (terzo big match su quattro in trasferta nel girone d’andata), quelle con Napoli e Juventus rispettivamente alla 20sima e alla 25sima, poco prima del Derby di ritorno in programma alla 27sima. Ultimi ostacoli di rilievo saranno il Milan Campione d’Italia alla 32sima giornata, l’Inter alla 34sima e la visita al Franchi di Firenze alla penultima giornata, prima di chiudere la stagione all’Olimpico con lo Spezia.