Parma-Roma 2-0, le pagelle: i giallorossi affondano, si salvano solo El Shaarawy e Perez – VIDEO

Pagine Romaniste (R.Gentili) – La Roma risponde assente. Dopo la vittoria di ieri dell’Atalanta contro lo Spezia, i giallorossi erano chiamati ad ottenere i tre punti contro il Parma. Al Tardini, però, la squadra di Fonseca affonda 2-0. Sin dalle prime battute la Roma è apparsa stanca, poco motivata e – quindi – determinata ad ottenere i tre punti. Diverse le insufficienze. Si salvano solo El Shaarawy e Carles Perez.

Pau Lopez 6 – Sul tiro di Mihaila è tutt’altro che impeccabile. Si fa perdonare sul tiro a botta sicura da distanza ravvicinata ad inizio ripresa di Man. Spiazzato da Hernani sul rigore.

Mancini 5,5 – Impatta il match con inattesa disattenzione, come in occasione del vantaggio. Lo sarà poi per diversi tratti di gara. Cerca la rete in un paio di frangenti.

Ibanez 4,5 – Di rientro dallo stop, in più di un’occasione sistema le sbavature dei compagni di reparto. Di tacco blocca Pellè. Nella chance di Man del secondo tempo Pezzela se ne va senza accorgersi della sua presenza. Sbaglia la posizione in marcatura su Pellè, lo insegue e lo atterra in area. Disattento.

Kumbulla 5 – Al primo affondo Man trova terreno fertile. Per arrivare in area il Parma sceglie di passare dalle sue parti. (Dal 59’ Cristante 6 – Si prende subito le chiavi della regia difensiva).

Bruno Peres 4,5 – I cross sono spenti e timidi. Ritarda a rientrare su Mihaila che firma il vantaggio. Diffidato, viene ammonito. Salterà dunque la sfida col Napoli. (Dal 59’ Reynolds 6 – Non la miglior occasione per il debutto in maglia giallorossa. Fa il suo e non sfigura).

Villar 5,5 – Si abbassa per aiutare la costruzione, talvolta si incaponisce nel forzare la giocata. Apprezzabile l’assist di tacco in area per Pedro. Più concretezza non guasterebbe. (Dal 79’ Diawara sv).

Pellegrini 5,5 – Seppur arretrato a centrocampo, non rinuncia ad abitare la trequarti. Ad inizio gara, dopo un dialogo con Spinazzola, si accentra per tentare il gol che non trova. La punizione della mezz’ora non impensierisce Sepe. Sfiora l’ammonizione a fine primo tempo per la frustrazione. Ci riesce per proteste nella ripresa. (Dal 79’ Mayoral sv).

Spinazzola 6 – Manda in porta Pellegrini, poi alterna cose buone e qualche sbavatura. Perfetto il cross per Dzeko ad un quarto d’ora dalla fine. Pedro 5,5 – Cerca di aiutare dalla trequarti in su, non vi riesce in pieno. Non riesce a ribadire in rete l’assist di Peres nella ripresa. (Dal 59’ Carles Perez 6,5 – Entra con la giusta determinazione. Sfiora anche il gol, cui deve rinunciare per la bella risposta di Sepe.).

El Shaarawy 6 – Galvanizzato dal gol di giovedì, si accende da subito. Prima contribuendo al recupero, poi tra serpentine, sterzate e tiri. Manca di cattiveria al momento di concludere.

Dzeko 5 – Torna titolare dopo l’infortunio. Viene cercato da subito con frequenza, ma ci mette un po’ a sciogliersi. Riuscitoci, la squadra inizia a farsi vedere – con lui o con il suo contributo – dalle parti di Sepe. Vive il resto della partita con un contributo sporadico. Riceve anche un’ammonizione.

Allenatore: Fonseca 5 – Forse appagata dalla vittoria contro lo Shakhtar, la squadra è apparsa spenta e poco motiva. Quei barlumi di gioco non si sono concretizzati. Se si perdono anche partite con le cosiddette piccole la corsa Champions si complica ulteriormente.