Parma, esonerato Liverani: in arrivo D’Aversa

Fabio Liverani è stato esonerato dal Parma. L’ex tecnico del Lecce paga la pesante classifica che indica i gialloblù in piena zona retrocessione (diciottesimo posto) a 18 solamente, tre lunghezze in più del Crotone, ultimo in classifica e sconfitto ieri per 1-3 dalla Roma. A sostituire Liverani sarà Roberto D’Aversa, pronto a raggiungere Collecchio ed iniziare la seconda avventura sulla panchina emiliana.

Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera“.