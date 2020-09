Pari a Cagliari. Fonseca: “Va bene così”

Il Tempo (E.Zotti) – Si conclude con un pareggio il ciclo di amichevoli precampionato della Roma. I giallorossi escono con un 2-2 dal match della Sardegna Arena con il Cagliari. Dzeko e compagni giocano un buon primo tempo senza però trovare il gol – il bosniaco e Mkhitaryan non sfruttano due buone occasioni – e nei minuti finali pagano due disattenzioni difensive che portano alle reti di Rog e Walukiewicz. Nella ripresa la Roma non si dà per vinta e dopo venti minuti trova il pareggio nel giro di 120 secondi con Under e Mkhitaryan. Nota stonata per Perotti: l’argentino è uscito per un problema muscolare. Solo crampi invece per Veretout. Soddisfatto Fonseca: “Nel primo tempo non abbiamo fatto gol ma abbiamo fatto bene. Poi abbiamo sbagliato nella prima situazione in cui il Cagliari si è avvicinato alla nostra porta”.