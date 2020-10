Paratici-Roma: voci infondate

Tuttosport (G.Vaciago) – Fabio Paratici non andrà alla Roma. Le voci di questi ultimi giorni, come quelle di qualche mese fa, non trovano conferme e appaiono infondate. È vero che il club giallorosso ha avviato la ricerca di una figura molto simile a quella dell’attuale responsabile dell’area sportiva della Juventus, così come è vero che Paratici e Guido Fienga sono senza dubbio molto amici. Ma questi due fattori non bastano per il trasferimento a Roma del dirigente bianconero, anche se non è da escludere un ritorno alla carica dei giallorossi che, tuttavia, verrebbe respinto. Sicuramente qualcosa di più lo si potrebbe scoprire il 15 ottobre in occasione dell’assemblea di soci della Juventus, che si terrà nella sede della Continassa. È quella l’occasione più consona per comunicare eventuali cambiamenti del management del club.