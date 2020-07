Pallotta vota per Fonseca

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Uno schieramento a testuggine protegge Paulo Fonseca. I giocatori più importanti hanno rassicurato la dirigenza: non lo hanno scaricato, proveranno anzi a salvarlo perchè lo stimano. Ieri anche Pallotta ha espresso il suo sostegno attraverso un tweet: “Il futuro di Fonseca non è in discussione, ha il mio totale supporto”. E per una volta anche i tifosi sembrano d’accordo con il presidente. Anche volendo cambiare allenatore, nelle attuali condizioni finanziarie dei giallorossi, ci sarebbe qualcosa di meglio sul mercato? Cambiare allenatore adesso sarebbe poi anche controproducente in vista di un possibile passaggio di proprietà.