Pallotta risponde a Commisso: “Non puoi ancora essere irritato perché non ti ho voluto come partner nella Roma”

L’ormai ex presidente della Roma James Pallotta ha risposto alle parole di Rocco Commisso (leggi qui la news), numero uno della Fiorentina, attraverso un tweet. Queste le dichiarazioni dell’americano:

“Dai Rocco (Commisso, ndr), non puoi ancora essere irritato dal nostro incontro a New York di oltre cinque anni fa quando ti ho detto che non ti avrei mai e poi mai e poi mai avuto come partner in un grande club come la Roma?”.

😂😂 C’mon Rocco, you can not still be upset from our meeting in New York over five years ago when I told you I would never ever ever have you as a partner in a great club like Roma? 😂 https://t.co/c1tiCP95eZ

