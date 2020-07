Pallotta-Fonseca: è pace. La Roma per ora respira

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Al giorno d’oggi il sostegno di un presidente verso il proprio allenatore avviene attraverso un tweet. Così ha fatto James Pallotta che ha scritto: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio, ha il mio pieno supporto”. La contestazione però continua ad esserci e ieri sono apparsi due striscioni fuori Trigoria con scritto “Dirigenza e calciatori, dov’è il rispetto per i nostri colori” e “Dirigenti assenti, squadra senza dignità. Siete la vergogna di questa città”. Il mister portoghese intanto in conferenza stampa ha commentato la rabbia di Pallotta dopo la partita persa contro l’Udinese: “E’ normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io lo ero molto dopo la partita. E’ normale”.