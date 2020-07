Pallotta fissa il prezzo: 600 milioni per vendere

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Che la situazione in casa Roma ribolli è dimostrato da quattro circostanze: la pesante situazione debitoria, il cattivo andamento della squadra, la volontà di Pallotta di vendere e la situazione legata allo stadio. E’ ormai chiara la cifra che porterebbe il patron a vendere: 600 milioni di cui 300 a ricoprire i debiti. Insomma, i 490 più 85 offerti da Friedkin, il cui interesse per l’operazione resta elevato, non bastano. Ci sarebbe anche una cordata sudamericana interessata all’operazione con sede in Uruguay. Come detto da Gaston Fernandez, intermediario per Cavani interpellato dal quotidiano “Ovacion“, lo stesso acquisto del matador sarebbe legato a quello del club. Intanto oggi la sindaca Raggi terrà un vertice per capire se c’è una maggioranza pronta ad approvare lo Stadio della Roma, visto che la Convenzione Urbanistica è pronta. Inutile dire che in caso di approvazione il club varrebbe molto di più.