Pallotta e Friedkin, stretta finale. La Roma attende la fumata bianca

Che la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma sia in una fase molto calda e delicatissima è confermato dai non commenti delle parti in causa. La cosa certa è che ormai è in dirittura d’arrivo. Se si chiuderà entro il 31 dicembre o a gennaio ormai cambia poco. Dan, insieme al figlio Ryan, starebbe pensando a qualche mossa ad effetto (Il ritorno di Totti e/o De Rossi?) per presentarsi al meglio ai nuovi tifosi. Dalla partita sembra uscito il discorso Stadio per il quale non è arrivato l’ok definitivo. Lo riporta Il Corriere della Sera.