Pallotta-Consob ok, e tratta con Friedkin

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – L’ufficio legale della Roma ha depositato giovedì alla Consob il prospetto informativo sull’aumento di capitale cosi come era stato deliberato dall’assemblea dei soci azionisti. La Consob ora aprirà un’istruttoria che non dovrebbe rilevare criticità. Come è noto Pallotta deve ultimare il processo di ricapitalizzazione, mancano ancora 42 milioni, e può farlo fino a dicembre (termine prorogato grazie al Decreto Liquidità). Rimane l’intenzione di vendere, e con essa anche il no all’ultima offerta di Friedkin di circa 490 milioni. Ne vuole 600, ma si potrebbe trovare un punto d’incontro ragionevole sui 540.