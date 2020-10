Pallotta a Totti: “Mando delle preghiere a te e alla tua famiglia. Riposa in pace Enzo”

James Pallotta, ex presidente della Roma, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza allo storico capitano giallorosso – Francesco Totti – per la perdita del padre Enzo avvenuta nella giornata di ieri. Queste le parole dell’americano in un tweet:

“Mando delle preghiere a te e alla tua famiglia in questo momento difficile, Francesco (Totti, ndr). Riposa in pace, Enzo”.

Sending prayers to you and your family at this difficult time, Francesco. Rest In Peace, Enzo

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 13, 2020