Palestra e relax. Zaniolo al mare con le sue donne e il nuovo tutor

La Repubblica (F.Ferrazza) – In vacanza con le sue donne – mamma, sorella e fidanzata – Nicolò Zaniolo aspetta la ripresa della nuova stagione, impaziente di tornare in campo. E’ stata un’annata pesante, per il numero 22, tra risultati mediocri della Roma, l’intervento al ginocchio di gennaio e le tante polemiche scatenate dalla discussione con compagni e allenatore dopo la gara col Verona. Il ragazzo ha preso in affitto una villa a Porto Cervo, dotata di mini-palestra e piscina, per godersi il sole della Sardegna, non smettendo però di allenarsi. Troppo tempo è stato fermo, troppo ha sofferto i sei mesi di stop – con tanto di lockdown in mezzo – per potersi permettere di non farsi trovare pronto alla ripresa, il 27 agosto. I dati del lavoro fatto dal ragazzo sono monitorati dallo staff di Fonseca, come quelli di tutti gli altri giocatori, attraverso delle comunicazioni periodiche. Oltre alle donne della sua vita, Nicolò è seguito, anche in vacanza, da Antonio Esposito, la persona che, su suggerimento del suo agente, Vigorelli, da qualche tempo gli è accanto.