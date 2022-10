Pagliuca: “Rui Patricio è insufficiente, non mi piace. La Roma meriterebbe di più”

Gianluca Pagliuca boccia Rui Patricio. L’ex portiere di Sampdoria, Inter e Bologna stronca le prestazione del collega della Roma: “Rui Patricio è insufficiente. Non mi piace come para, come sta tra i pali. La Roma meriterebbe sinceramente di più se vuole arrivare in zona Champions e fare bene in Europa League”, le parole rilasciate a Libero.

Rui Patricio, ad onor del vero, non sta dimostrando lo stesso livello di lucidità della passata stagione. Una delle forze del numero uno lusitano, però, è sempre stata la calma. Anche l’anno passato, infatti, incappò in prestazioni negative, dalle quali però ha saputo riemergere. Mourinho confida possa essere così anche questa volta. Anche perché in caso contrario la soluzione è subito pronta: con l’arrivo di Svilar, un cambio della guardia non è più cosa astratta.