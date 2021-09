Ostiense, soluzione suggestiva ma con ostacoli da superare

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma ha sempre massima attenzione alla questione dello stadio. Agli inizi di settembre c’è stato una riunione tra il vice sindaco Simonetta Matone e il dirigente del club giallorosso, Stefano Scalera, alla presenza di alcuni tecnici.È stata una riunione molto interlocutoria, nella quale sono state prospettate alcune soluzioni, con particolare attenzione all’area dell’Ostiense.

Ci sono situazioni che vanno risolte in via preliminare. In quell’area esiste una concessione alla Lamaro e c’è anche un vincolo storico artistico che riguarda i due edifici degli ex mercati ortofrutticolo e ittico che avrebbe poca rilevanza per il progetto della Città dei Giovani che era stata ipotizzata, ma per lo stadio costituirebbe un ostacolo non di poco conto.

La Raggi considera possibile il dialogo per trovare una soluzione con il concessionario e i Beni Culturali, ma servirà tempo, saranno necessari altri confronti con l’Amministrazione. Tutto sarà più chiaro dopo le elezioni.