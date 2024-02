La Gazzetta dello Sport – Se il Torino è l’avversario di oggi in campionato, il Brighton è quello di domani in Europa League. E ieri De Rossi ha parlato anche di questo: “Non volevo il Brighton, ha fatto male a tante big in Inghilterra. Stimo De Zerbi, per me è un genio. E poi le nostre figlie si beccano (letterale, ndr) ai Roma Club Londra per vedere le partite della Roma“.