Il Tempo (T. Carmellini) – E ora viene il bello. Perché con il successo senza storia di ieri a Crotone, la Roma non solo si conferma al terzo posto in classifica, ma si ritrova anche a tre punti dall’Inter caduta a Genova sotto i colpi dell’ex giallorosso Ranieri e a quattro dalla vetta della classifica dopo il ko del Milan.

E domenica all’Olimpico c’è lo scontro diretto proprio con i nerazzurri “feriti” di Conte, per una partita che può indirizzare la stagione delle due protagoniste. Serve una prova vera per mostrare di essere cresciuti e dimostrare al resto del mondo che la Roma quest’anno può dire la sua: almeno per un posto nella Champions del prossimo anno. Anche perché, cinque giorni dopo c’è in programma il derby: altra partita che non si può sbagliare.

Con l’Inter Fonseca &Co. avranno bisogno di qualità e intensità per gli interi novanta minuti per uscire a testa alta a prescindere da come andrà a finire. Perché all’Olimpico arriverà una squadra ferita, con il dente avvelenato, grande voglia di rifarsi e consapevole del fatto che non può perdere strada sui “cugini” rossoneri ancora in vetta al campionato. Insomma, sarà un bel crocevia per tutti!.