Ora la Roma aspetta Dzeko. Tocca a lui l’ultima parola

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Si è parlato di finanza e di come sistemare i conti della Roma. Anche perché la passata gestione ha lasciato una zavorra non indifferente di 300 milioni di debiti. Ma si è parlato anche di mercato e della possibile permanenza di Edin Dzeko. Anche se, in questo senso, l’ultima parola spetta proprio al bosniaco. A Trigoria sono consapevoli che sostituirlo è un’impresa ardua, anche perché il 9 giallorosso è molto stimato da Fonseca. Ma dal suo punto di vista se vorrà vincere qualcosa nel breve sarà difficile farlo nella Capitale, per questo potrebbe tentare un trasferimento all’Inter o alla Juventus.