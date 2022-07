Opa, comunicato ufficiale: “Non ci saranno ulteriori proroghe né rialzi di prezzo”

Scade domani, venerdì 22 luglio, il termine ultimo per aderire all’OPA. Di seguito il comunicato stampa diffuso dalla Roma a riguardo:

Comunicato stampa diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta di Romolus and Remus Investment LLC

Romolus and Remus Investment LLC comunica ufficialmente che oggi e domani sono gli ultimi due giorni d’OPA. In particolare Romolus and Remus Investment LLC conferma che (i) non ci saranno altre proroghe dei tempi d’OPA, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e (ii) non ci saranno altri rialzi di prezzo , che non supererà 0.45 per azione.

Prima di aderire all’Offerta leggere attentamente il documento d’offerta disponibile sul sito assist.asroma.com o chiama il Numero Verde 800 126 395 anche per scoprire tutte le opportunità dell’Assist Club.