Corriere della Sera (G.Piacentini) – Poteva andare decisamente meglio, per la Roma, il sorteggio del tabellone per la fase finale di Europa League. Per i giallorossi il primo ostacolo da superare negli ottavi di finale è il Siviglia dell’ex Monchi: si giocherà in gara unica il 6 agosto alle 18.55 a Duisburg. Se la squadra di Fonseca dovesse passare il turno, affronterebbe nei quarti di finale la vincente tra Wolverhampton e Olympiacos dell’ex Torosidis.