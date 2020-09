Olsen: “Non so cosa accadrà la prossima stagione, sul mio futuro si scrive molto”

Dopo una prima parte di stagione esaltante in Sardegna, con il rientro di Alessio Cragno dall’infortunio, Robin Olsen si è accomodato in panchina, non difendendo più i pali della porta del Cagliari. Rientrato a fine campionato dal prestito ai rossoblù, il portiere classe 1990 sembra comunque in partenza dalla Roma, con voci di mercato che lo vedono in partenza. In ritiro con la nazionale svedese, Olsen ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche del suo futuro. Di seguito, alcune delle sue parole, riportate dal portale svedese expressen.se: “In Nazionale ho giocato con continuità, ma è passato tanto tempo da quando ho giocato l’ultima partita con il Cagliari. Però mi sono allenato bene e con continuità. Ho fiducia in me stesso”.

La prossima stagione?

Bella domanda, non so davvero cosa succederà, ora mi concentro sulla Svezia. Ci sono abituato a quello che si scrive su di me, non mi dà fastidio.