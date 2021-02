Olsen: “Mi sento di essere in un buon posto ora. Vorrei restare. Incrocio le dita e vedo che cosa mi dirà il club”

Robin Olsen, portiere dell’Everton in prestito dalla Roma, ha parlato della sua possibile permanenza in Inghilterra. La squadra di Ancelotti sta lavorando per riscattarlo, intanto lo svedese, come riportato dal sito liverpoolecho.co.uk, dichiara:

“Sapevo che avrei incontrato la concorrenza di Jordan Pickford, ma ho visto che se mi alleno bene, posso avere le mie possibilità e se mi confermo ne avrò ancor di più. Come famiglia, ci siamo trasferiti e sentiamo di essere in un buon posto ora. Vorremmo restare ma non dipende da me. Posso solo incrociare le dita e vedere cosa mi dice il club“.