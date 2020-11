Olsen: “Difficile stare senza calcio. Il sogno era di giocare in Premier League e l’ho realizzato”

In occasione del Gran Gala del calcio svedese, Robin Olsen è stato premiato come miglior portiere per l’anno 2020. L’estremo difensore, al momento in forza all‘Everton di Carlo Ancelotti ma ancora di proprietà della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al premio ricevuto. Queste le sue parole:

“È stato un anno particolare per tutti nel mondo. E’ difficile stare senza calcio, poi rientrare e giocare. Ma essere ancora stabilmente con la nazionale è una prova per te stesso che sei riuscito a mantenere un ottimo livello. Negli ultimi tempi sono successe molte cose nuove, il sogno era quello di venire in Premier League e l’ho realizzato. Ora voglio continuare a giocare, e per questo lavorerò”.