Il Cagliari vuole Olsen in Sardegna. C’è la quarantena a cui sottoporsi

Corriere dello Sport (G. Amisani) – Ha chiesto insistentemente di poter tornare in patria per poter stare vicino alla famiglia e ha ottenuto il permesso. Ora però il Cagliari studia come far tornare in Sardegna Robin Olsen, che dieci giorni fa ha fatto rientro in Svezia. Poiché comunque dovrebbe affrontare un periodo di quarantena al suo rientro, la società sarda vuole accorciare i tempi del rientro, in modo tale che possa essere disponibile per un’eventuale ripresa degli allenamenti. Il futuro dell’estremo difensore svedese resta comunque incerto. Alla fine del prestito tornerà alla Roma e a quel punto il Cagliari si troverà a un bivio: cercare di strapparlo ai giallorossi per gestire un eventuale dopo-Cragno (piace al Milan) oppure dare una chance al giovane Guglielmo Vicario, attualmente in prestito al Perugia.