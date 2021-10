Olimpico abbonato al sold out: Napoli e Milan con il pienone

Il Messaggero (S. Carina) – L’entusiasmo non si placa. Ai 792 “coraggiosi” che ieri hanno sostenuto Zaniolo e compagni a Torino, se ne aggiungono altri 19mila che hanno già sottoscritto l’abbonamento, portando il totale a pochissime centinaia da quota 20mila (19400). La Roma viaggia spedita al botteghino sia per le tessere che per i tagliandi venduti per i prossimi due match casalinghi contro il Napoli e il Milan.

Per entrambe le gare, superata la soglia dei 30mila spettatori complessivi. Contro Spalletti per ora hanno garantito la presenza in 35200 (15800 biglietti venduti). La settimana dopo, contro Ibrahimovic e l’ex Florenzi (tuttavia assente dopo l’operazione al menisco del ginocchio sinistro) al momento sono in 33800 (in questo caso 14400 i tagliandi acquistati)