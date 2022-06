Dopo una bellissima stagione Nicola Zalewski ha conquistato anche la Nazionale ed oggi un posto dal primo minuto. L’esterno della Roma è stato scelto tra i titolari dal ct Michniewicz per sfidare l’Olanda nella gara valida per la Nations League. 2-2 il risultato finale allo stadio De Kuip di Rotterdam, con il calciatore giallorosso che ha fornito l’assist per il gol dell’1-0 di Cash ed è rimasto in campo per tutta la partita.