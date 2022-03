Olanda e Udine: ecco il piano di Mou

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un giorno di meritato riposo dopo le fatiche dell’Olimpico. José Mourinho ha premiato i suoi per la vittoria contro l’Atalanta concedendo la domenica libera e dando appuntamento alla squadra alle 15 di oggi. Comincia la settimana europea della Roma, quella che la porterà mercoledì pomeriggio a prendere un volo da Fiumicino per l’Olanda, per giocare giovedì pomeriggio alle 18:45 l’andata dell’ottavo di Conference League contro il Vitesse.

Per la Roma sarà una settimana molto impegnativa per una doppia trasferta (Olanda e Udine) che la costringerà ai salti mortali per evitare troppo stress per gli spostamenti. Proprio per questo il club sta studiando il giusto programma di viaggio per evitare meno movimenti possibili.

Mercoledì la squadra dopo l’allenamento di rifinitura partirà per Eindhovem. La squadra poi dopo la partita di Conference resterà in Olanda per due giorni: venerdì si allenerà molto probabilmente in uno dei campi del centro sportivo del Vitesse per poi partire sabato, per Udine. Evitato quindi un ulteriore viaggio di ritorno per la capitale con poi conseguente partenza per il Friuli.