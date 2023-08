Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un giorno di riposo dopo le fatiche portoghesi, ma già da oggi tutti al lavoro per completare l’ultima parte di preparazione pre stagionale. II 6 la Roma sarà impegnata in Francia contro il Tolosa, in uno stadio non in perfette condizioni per il manto erboso, ma che permetterà agli uomini di Mourinho di misurarsi con un altro avversario. Partenza lo stesso giorno della partita serale rientro nella capitale subito dopo i novanta minuti per poi essere a Trigoria il giorno dopo per cominciare la penultima settimana di lavoro prima dell’appuntamento di campionato contro la Salernitana.

Una finale vinta a Tirana, stessa tappa della Roma il prossimo 12 agosto quando la squadra affronterà i campioni in carica d’Albania del Partizani per l’ultima amichevole pre campionato. Un ritorno in una città che ha ospitato nel migliore dei modi la Roma per la finale di Conference league e che resterà nella storia del club giallorosso per aver alzato il trofeo europeo.Dopodiché l’ultima settimana di lavoro per terminare la preparazione ed essere pronti nel migliore dei modi per l’inizio della stagione. In un Olimpico verso il sold out per la Salernitana, il trentacinquesimo tutto esaurito dell’era Mourinho. Lo scenario migliore per la squadra giallorossa per cominciare al meglio il campionato e regalare ai romanisti la prima vittoria casalinga.