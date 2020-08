Oggi il primo giorno della nuova stagione: si parte con i tamponi

Corriere dello Sport (G. Marota) – Sarà un primo giorno di scuola anomalo per i giocatori della Roma, che oggi si recheranno a Trigoria con lo zaino vuoto senza scarpini, maglie e calzettoni. Il motivo? Oggi è formalmente il primo giorno del raduno dei convocati per la preseason ma l’intera giornata sarà dedicata ai tamponi, da fare a scaglioni su tutti i giocatori. Un esame medico molto invasivo ma necessario per la sicurezza di tutta la squadra. Il primo vero allenamento si terrà domani dalle ore 18. Stesso programma sabato mentre domenica allenamenti fissati alle ore 9:30. Il 30 agosto almeno 10 giocatori risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali.