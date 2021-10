O con lui o contro di lui

Il Messaggero (P.Liguori) – O sei con lui, oppure sei contro di lui: questo è José Mourinho, questa è la sua caratteristica, non vivacchiare nei compromessi e nelle ipocrisie, ma andare dritto al punto. L’esatto opposto di Paulo Fonseca. Mourinho non ha abbozzato in silenzio: aveva già fatto capire la verità sulla rosa della Roma e adesso l’ha ripetuto forte, senza equivoci. Disturbando anche Pinto e forse provocando imbarazzo anche alla proprietà Friedkin, generosa di finanziare la Roma. Francamente presidenti muti come loro, nel calcio italiano, non si erano mai visti. Un bene, forse. Mourinho ha parlato chiaro alla vigilia di una partita delicatissima. Un intreccio complicato e micidiale perchè in estate Mourinho avrebbe preso in prestito quell’Anguissa che il Napoli ha pagato 400mila euro. Se José ha ragione, i giocatori migliori e più orgogliosi reagiranno, come hanno fatto a Torino, e possono tanto. Se saranno delusi, lo vedremo in campo.