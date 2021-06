Nzonzi: risoluzione e poi c’è il Benfica. Per Under pressing dell’Eintracht

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma deve accelerare sul fronte cessioni. Alla luce degli innesti, il monte ingaggi deve abbassarsi. Tiago Pinto sta lavorando su parecchi esuberi, ma alcuni potrebbero essere piazzati grazie a dei “sacrifici” da parte dei Friedkin. Il Rennes ha comunicato di non voler riscattare Nzonzi e i giallorossi potrebbero essere disponibili a rescindere il contratto per convincerlo ad accettare un trasferimento al Benfica.

Per la Roma non ci sarebbero introiti per il cartellino, ma risparmierebbero 8 milioni lordi d’ingaggio. Un altro fronte caldo potrebbe essere legato ad Under. L’attaccante turco non vuole più sbagliare scelta, al Leicester non si è mai ambientato, mentre la Germania potrebbe essere di suo gradimento (c’è una forte comunità turca). A farsi vivo, per il momento, è stato l’Eintracht. Per 15 milioni lo portano a casa.