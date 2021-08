Nzonzi rifiuta le offerte e blocca Pinto

Il Tempo (E. Zotti) – Il concetto ormai è chiaro: prima di comprare c’è bisogno di vendere. Ma a complicare i piani della Roma ci sono anche i capricci di Steven Nzonzi, che continua ad allenarsi a Trigoria in attesa di trovare una sistemazione di suo gradimento: il francese ha già rifiutato diverse offerte, nel frattempo continua a pesare sulle casse giallorosse e per agevolare la sua cessione chiede una buonuscita.

Riuscire a liberarsi dell’ingaggio del centrocampista – 4 milioni netti – sarebbe il primo passo per sbloccare il mercato in entrata, ma in questo senso l’atteggiamento del padre-agente del giocatore non sta facilitando le cose. Se la situazione dovesse cambiare, o se arrivasse un’offerta per Diawara o Villar, Pinto potrebbe tentare di mettere a segno un altro colpo per accontentare Mourinho.

Tra i nomi in pole c’è Zakaria: ieri in Svizzera davano il suo trasferimento dal Gradbach alla Roma per fatto, ma per il momento da Trigoria non sono state presentate offerte per il classe ’96.