Nzonzi, futuro da decifrare: c’è il Benfica

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dopo una stagione e mezzo il Rennes dice addio a Steven Nzonzi. Un bel dietrofront da parte del club francese che soltanto un paio di settimane fa aveva ammesso pubblicamente la volontà di riscattare il centrocampista: “Steven è stato un giocatore fondamentale in questa stagione, è il nostro metronomo – aveva dichiarato il presidente Nicolas Holveck -. Ci sederemo tranquillamente con lui per discutere della prossima stagione. Di sicuro posso dire che è un giocatore importante“.

E invece ieri pomeriggio il club che ha pubblicato un post su Twitter per salutare il trentaduenne della Roma: “Nzonzi lascia la Bretagna al termine del prestito. Il club lo ringrazia per questi 18 mesi di prestito e gli augura il meglio“. Sotto al tweet tanti posto dei tifosi del Rennes che hanno ringraziato il giocatore, salutandolo con grande rammarico. Adesso Tiago Pinto dovrà trovare una nuova squadra al centrocampista in scadenza nel 2022. Il Benfica, club dell’ex gm, è una delle squadre interessate all’acquisto.